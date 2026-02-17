Szczepan Twardoch to jeden z czołowych polskich pisarzy XXI wieku. Polscy czytelnicy uwielbiają jego książki. Najnowsza powieść pisarza pod tytułem "Null" ukazała się 26 lutego 2025 roku.

Książka, która po 20 latach, wraca w nowej formie

Jedną z pierwszych głośnych książek Szczepana Twardocha było "Przemienienie". Powieść ta powstała w 2008 roku i zaliczyć ją można do gatunku political fiction. Książka ta opowiadała o rzeczywistości i kondycji kościoła w PRL.

Teraz, po niemal 20 latach, głośna książka Szczepana Twardocha, czyli właśnie “Przemienienie” wraca w nowej formie. Powieść ta doczekała się reedycji w formie audiobooka. Od 9 lutego można jej posłuchać wyłącznie w aplikacji Storytel.

O czym jest głośna książka Szczepana Twardocha?

Narracja "Przemienienia" prowadzi czytelnika przez losy kapitana Antoniego Szarzyńskiego, agenta w IV Wydziale Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Pewnego dnia zjawia się on w mieszkaniu księdza Piotra Czetwertyńskiego, dobrze zapowiadającego się duchownego, który przechodzi obecnie kryzys wiary. Od tej chwili wszystko się zmienia.

Przemienienie Książka "Przemienienie" Szczepana Twardocha doczekała się audiobooka / Materiały prasowe

"Przemienienie" powstało w oparciu o badania ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Powieść Szczepana Twardocha przenosi nas do mrocznych realiów PRL-u. Twardoch w "Przemienieniu" prezentuje kilka wyrazistych postaci - od księdza zmagającego się z wiarą, po homoseksualnego informatora SB.

Za każdym z bohaterów kryje się osobista historia, odsłaniająca kolejne warstwy prawdy. Niezwykłego klimatu audiobookowi dodaje Górny Śląsk – z Katowicami i Gliwicami w tle – który ożywa zarówno w opisach miejsc, jak i w narracji z subtelnym użyciem śląskiej gwary.

Kościół, agenci SB i Śląsk

Jaki sekret Szarzyński wyjawi księdzu? Kim okaże się Antoni? Jaka tajemnica stoi za śmiercią jego rodziców i dzieciństwem, spędzonym w szemranym domu dziecka? Co najbardziej interesujące, "Przemienienie" to nie tylko nieodkryte zakamarki życia głównego bohatera. To również tajemnice dotyczące szerszych tematów: odkrycie szczegółów operacji "Hermes", ukazanie relacji między byłymi agentami SB a Kościołem.

Gdzie dostępna jest reedycja książki Szczepana Twardocha?

Powieść, która po 20 latach doczekała się nowej formy, liczy 336 stron. Audiobook trwa 5 godz. 36 minut. Tekst czyta Grzegorz Małecki. "Przemienienie" w formie audiobooka dostępne jest już od 9 lutego 2026 w bibliotece Storytel.

Kim jest Szczepan Twardoch?

Szczepan Lech Twardoch to polski pisarz, który pisze po polsku a okazjonalnie po śląsku. Ukończył socjologię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na swoim koncie ma takie książki jak:

  • "Przemienienie"
  • "Król"
  • "Morfina"
  • "Królestwo"
  • "Drach"
  • "Chołod".
Publikował w "Życiu", "Opcjach", "Frondzie", "Arcanach" i "Strzale" jako niezależny publicysta. Był redaktorem działu literackiego dwumiesięcznika "Christianitas". Stały felietonista i współpracownik "Broni i Amunicji", stały współpracownik kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery".

Jego opowiadanie "Obłęd rotmistrza von Egern" nominowane było do nagrody Nautilus za rok 2003 i zajęło w głosowaniu 4. miejsce. Opowiadanie pod tytułem "Rondo" zdobyło Nautilusa za najlepsze opowiadanie roku 2006. Za "Epifanię wikarego Trzaski" otrzymał zaś Srebrne Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2008.