Cykl powieści o Anne Shirley, który rozpoczął tom "Ania z Zielonego Wzgórza" cieszy się od lat zawrotną popularnością Anię uwielbiają czytelniczki na całym świecie, a powieści Lucy Maud Montgomery są często wznawiane. Doczekały się też wielu adaptacji filmowych i telewizyjnych.

Nowy przekład powieści o Anne Shirley

Anna Bańkowska, tłumaczka nowego wydania kultowej powieści "Ania z Zielonego Wzgórza", znalazła się w ogniu krytyki. Chodzi m.in. o zmianę nazwy posiadłości Maryli i Mateusza Cutberthów, gdzie zamieszkała rudowłosa dziewczynka o wybujałej wyobraźni. Anna Bańkowska przywróciła oryginalny tytuł "Anne z Zielonych Szczytów" oraz oryginalne brzmienie imion i nazw geograficznych, naprawiając błędy dawnych tłumaczeń. "Przyznaję się do winy. Zabiłam Anię i zburzyłam Zielone Wzgórze" - tak tłumaczka Anna Bańkowska napisała we wstępie do przekładu "Anne z Zielonych Szczytów". I zarówno wstęp, jak i nowe tłumaczenie książki, uwielbianej przez miliony czytelników na całym świecie, wywołały ogromne kontrowersje.

Emily nie Emilka ze Srebrnego Nowiu

11 marca mieć będzie premierę nowy przekład kolejnej powieści Lucy Maud Montgomery. Autorką tłumaczenia jest Anna Bańkowska. Tym razem to opowieść o Emily, dziewczynce, która chce zostać pisarką i chce rozwikłać rodzinną tajemnicę. "Po śmierci ojca dziesięcioletnia Emily trafia do Srebrnego Nowiu, domu rodziny zmarłej matki. Surowa ciotka Elizabeth, serdeczna Laura i wujek Jimmy, poeta o wielkim sercu, tworzą świat pełen sprzecznych reguł, do których wrażliwa i obdarzona bujną wyobraźnią dziewczynka musi się przystosować. Aby złagodzić samotność, niezrozumienie i szkolne rozczarowania, Emily pisze - listy, wiersze i pierwsze opowiadania - oraz zawiera przyjaźnie, które uczą ją zaufania i odwagi" - tak brzmi zapowiedź powieści "Emily ze Srebrnego Nowiu".

Bestsellerowe powieści Lucy Maud Montgomery

Lucy Maud Montgomery (1874–1942) to kanadyjska pisarka, która zasłynęła dzięki cyklowi powieści o przygodach rudowłosej Anne. Dzieciństwo spędziła w rybackiej wiosce Cavendish na Wyspie Księcia Edwarda. Ukończyła w ciągu roku dwuletni kurs nauczycielski w Prince of Wales College w Charlottetown, po czym przez pewien czas pracowała jako nauczycielka i korektorka w gazecie. Była żoną pastora. Pierwszy tom przygód Anne ukazał się w 1908 roku. Powieści były wielokrotnie ekranizowane, po raz pierwszy już w 1919 roku, a najnowsza wersja to serial "Ania, nie Anna" w latach 2017–2019 realizowany przez Netflix. Do wielbicieli powieści zaliczają się między innymi Mark Twain, Alice Munro i Margaret Atwood.