Pier Paolo Pasolini to postać, którą wymyka się jednoznacznym definicjom. W Polsce do niedawna funkcjonował przede wszystkim jako reżyser filmowy – odważny i nieszablonowy lewicowy artysta, zamordowany w nocy z 1 na 2 listopada 1975 r. w Ostii pod Rzymem. Sam mówił, że przede wszystkim jest poetą.

Kostiumy z filmów Pasoliniego i dźwięki

Spektakl "Embodying Pasolini" zrealizowali razem Tilda Swinton i Olivier Saillard. "Pasolini był naszą pierwszą wspólną pasją. Oboje cenimy go jako myśliciela i jako człowieka" - mówili na Malta Festivalu w czerwcu, gdy przyjechali ze spektaklem do Poznania na 35. Malta Festival. „Embodying Pasolini” to czwarta współpraca szkockiej aktorki i francuskiego historyka mody. Ich pierwszy wspólny projekt "The Impossible Wardrobe" ujrzał światło dzienne w 2012 r. Wtedy w paryskim Palais Galliera Swinton zaprezentowała stroje należące do zbiorów muzeum, wśród nich projekty domów mody Chanel, Schiaparelli i Balenciaga. Tym razem twórcy postanowili dać nowe życie kostiumom z filmów Piera Paola Pasoliniego. W spektaklu oglądamy Swinton przymierzającą blisko 30 kostiumów i rekwizytów zaprojektowanych przez Danilo Donatiego do dzieł takich jak "Ewangelia według świętego Mateusza", "Dekameron", "Ptaki i ptaszyska" oraz "Salo, czyli 120 dni Sodomy". Przez większość czasu panuje absolutna cisza. W kilku momentach z kieszeni kostiumów rozbrzmiewa muzyka.

"Znaczenie Pasoliniego jest większe, niż kiedykolwiek"

Kino Pasoliniego towarzyszyło Swinton od czasów studenckich. Włoski reżyser, scenarzysta, poeta i malarz o antyfaszystowskich poglądach był dla niej wzorem kulturowego oporu. "W momencie gdy świat zmierza w tym kierunku, w którym zmierza, znaczenie Pasoliniego jest większe niż kiedykolwiek. Był wymagający, nieustraszony i zdeterminowany, by nie odwracać wzroku. Został zamordowany, ale zwyciężył. Jego kino jest nieśmiertelne. Naprawdę możemy się od niego uczyć. Był dla mnie kimś niesamowicie ważnym, gdy ćwiczyłam aktorstwo pod okiem Dereka Jarmana. Pierwszy film, który zrobiliśmy, wstydliwie czerpał z twórczości Pasoliniego. Zawsze go kochałam. Z Olivierem łączy mnie wiele, ale to właśnie Pasolini był naszą pierwszą wspólną pasją. Kiedy się spotkaliśmy, uświadomiliśmy sobie, że oboje cenimy go jako myśliciela i jako człowieka" - wspomniała Tilda Swinton w Poznaniu.

"Nadać rzeczom nowe znaczenie"

Aktorka nie gra postaci, które nosiły poszczególne stroje. Nadaje rzeczom nowe znaczenia. – "Myślę o tych kostiumach jako żywych istotach, które pasły się na pastwisku, w atelier Farani, a my wypuściliśmy je na wolność, by ponownie zagrały. Praca z nimi polegała na słuchaniu i reagowaniu na to, co sugerują. Co ciekawe, niekoniecznie pokrywało się to z tym, jak zostały zaprezentowane w kinie. Miały do zaoferowania znacznie więcej niż gesty, które znamy z ekranu. W filmowych kadrach miały bardzo mało czasu, by przemówić" - powiedziała dziennikarzom przed spektaklem na Malta Festivalu w Poznaniu.

Gdzie i kiedy można zobaczyć "Embodying Pasolini"

Telewizyjna wersja spektaklu "Embodying Pasolini" zarejestrowana podczas Malta Festivalu w Poznaniu zostanie pokazana w Teatrze Telewizji w TVP1 w poniedziałek 3 listopada. Za realizację całości odpowiada Józef Kowalewski. Użycie wielu kamer podkreśla filmowe walory widowiska.