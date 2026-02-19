Alicja Sinicka, bo o niej mowa, w 2020 roku znalazła się na liście najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce. Wydane w kolejno w 2022 i 2023 roku thrillery "Uśpiona" i "Florystki" były nominowane do nagrody Bestsellery Empiku w kategorii audio.

Teraz pisarka powraca z nowym thrillerem psychologicznym. Najnowsza książka Alicji Sinickiej nosi tytuł "Laurka". Fani pisarki będą mogli jednak jeszcze chwilę poczekać.

Kiedy premiera nowej książki Alicji Sinickiej?

Nowa książka Alicji Sinickiej, wydana przez wydawnictwo W.A.B. ukaże się na rynku w marcu a dokładnie 25 marca br.

O czym jest nowa książka Alicji Sinickiej?

Bohaterką nowego thrillera psychologicznego Alicji Sinickiej jest Joanna. To kobieta, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego po tym, jak do jej domu włamali się zamaskowani napastnicy. Wraz z mężem przeprowadza się, by w innym otoczeniu zacząć wszystko od nowa.

Sielska okolica, rodziny z dziećmi i wypielęgnowane ogródki – na pierwszy rzut oka sąsiedztwo to miejsce, które przynosi ukojenie, ale ono również skrywa swoje sekrety. Kiedy córka sąsiadów, którą Joanna się opiekuje, wręcza jej laurkę z napisem "POMOCY", kobieta zaczyna z większą uważnością obserwować swoje otoczenie. Podejrzewa, że nowe miejsce może okazać się bardziej niebezpieczne od tego, z którego uciekła.

Kim jest Alicja Sinicka?

Alicja Sinicka, której nową książkę będzie można znaleźć w księgarniach już 25 marca, jest autorką bestsellerowych thrillerów psychologicznych. Jej książki wyróżniają misterne intrygi utkane z tajemnic i symboli, wyraziście oddane stany emocjonalne bohaterów i rozbudowane wątki psychologiczne.

W 2020 roku znalazła się na liście najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce, a wydane kolejno w 2022 i 2023 roku thrillery "Uśpiona” i "Florystki" były nominowane do nagrody Bestsellery Empiku w kategorii audio. W 2024 i 2025 na rynku ukazały się jej głośne tytuły takie jak

"Karnawał"

"Podopieczna"

"Desperatka".

W zeszłym roku audiobook nowego wydania "Stażystki" Wydawnictwa W.A.B znalazł się na top1 wszystkich produktów Empiku. Niedawno "Florystki" zostały przetłumaczone na język francuski, a Alicja na zaproszenie francuskiego wydawcy brała udział w targach książki i spotkaniach z czytelnikami w Paryżu i Genewie. Jej powieści polecali m.in. Wojciech Chmielarz, Marta Bijan i Anna Dereszowska.