Kontrowersyjna powieść XIX wieku

Gdy powieść tę wydano w 1847 roku, od razu zyskała nieprzychylne recenzje. "Wichrowe wzgórza", bo o tej książce mowa, uważano za utwór o bardzo ponurym charakterze, ale tez mocno kontrowersyjny.

W Polsce po raz pierwszy powieść tę opublikowano w 1929 roku pod tytułem "Szatańska miłość". Dziś "Wichrowe Wzgórza" należą do kanonu literatury anglojęzycznej i interpretowane są jako powieść gotycka.

Powieść "Wichrowe Wzgórza" (ang. Wuthering Heights) jest jedyną, jaką napisała angielska pisarka Emily Brontë. Wydała ją pod męskim pseudonimem Ellis Bell w 1847 roku.

"Wichrowe wzgórza". O czym jest ta powieść?

"Wichrowe wzgórza" to powieść, której akcja toczy się na przełomie XVIII i XIX wieku w północnej Anglii. Właściciel majątku Wichrowe Wzgórza, pan Eearnshaw, przyjeżdża do domu wraz z bezdomnym chłopcem, Heathcliffem, a własne dzieci prosi, by traktowały go jak brata. Heathcliff i córka pana Eearnshawa, Catherine, wydają się dla siebie stworzeni, lecz ich rodząca się miłość okazuje się niezwykle niszcząca. Dorastając, Heathcliff nie czuł się w pełni akceptowany.

Po śmierci pana Earnshawa majątek przejmuje Hindley. Nie pałał on nigdy sympatią do Heathcliffa, robi więc wszystko, by go upodlić. Catherine, rozdarta między uczuciem do Heathcliffa a pragnieniem społecznego awansu, decyduje się poślubić Edgara Lintona, właściciela Drozdowego Gniazda. Ta decyzja głęboko rani Heathcliffa, który opuszcza Wichrowe Wzgórza.

Gdy powraca jako dorosły i bogaty mężczyzna pragnie zemsty, a ta determinuje życie jego, a także następnych pokoleń. Niszczy życie tych osób, które uważa za winne swoich krzywd. Yorkshire – miejsce akcji – ma mroczny charakter, który przenika całą powieść.

Nowy przekład "Wichrowych wzgórz". Kiedy premiera?

Książka "Wichrowe wzgórza" doczekała się kilku adaptacji filmowych. Najnowsza ekranizacja w reżyserii Emerald Fennell z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych trafi do kin w lutym 2026 roku. W księgarniach z kolei ukazał się nowy przekład "Wichrowych wzgórz". Jego autorką jest Anna Bańkowska.

Kiedy w moje ręce trafiły "Wichrowe Wzgórza", sam tytuł sprawił, że przeszył mnie zimny dreszcz, a w miarę lektury, utrwalił mi się obraz ponurej krainy, gdzie po nocach snują się duchy, wyją złowieszcze wichry, po niebie przewalają się kłęby ciemnych chmur, a mieszkańcami targają równie gwałtowne namiętności. To właśnie ten mroczny nastrój powieści urzekł mnie już na zawsze- mówi Anna Bańkowska.

Premiera nowego przekładu powieści "Wichrowe wzgórza" Emily Brontë będzie miała miejsce 8 kwietnia 2026 roku. Książka ta ukaże się nakładem Wydawnictwa W.A.B..