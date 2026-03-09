Jan Peszek gra w sztuce syna

To kolejna premiera Teatru Telewizji. Tym razem widzowie zobaczą spektakl w reżyserii Błażeja Peszka. W jedną z głównych ról wcieli się jego ojciec, czyli znany aktor Jan Peszek.

Reklama

Spektakl oparty jest na słowie i impresyjnych obrazach. Całość jest muzyką na głosy bohaterów, ciszę i dźwięki wiolonczeli i jest zaprzeczeniem "tradycyjnej estrady poetyckiej".

Spektakl "Pewność". Na czym oparty jest scenariusz?

Scenariusz przedstawienia "Pewność", bo taki nosi tytuł, bazuje na trzech książkach Ewy Lipskiej: "Droga pani Schubert…" (Wydawnictwo Literackie, 2012)

"Miłość, droga pani Schubert…" (Wydawnictwo A5, 2013)

"Wariacje Geldbergowskie" (Wydawnictwo Literackie, 2023).

Kto gra główne role w spektaklu "Pewność"?

W spektaklu główne role grają a właściwie przedstawiają teksty poetki Anna Polony oraz Jan Peszek. Udział w spektaklu bierze też sama poetka, czyli Ewa Lipska. Mówi wiersze i reaguje na teksty wypowiadane przez aktorów.

O czym jest spektakl "Pewność"?

Anna Polony wciela się w Panią Schubert, Jan Peszek z kolei przedstawia listy do pani Schubert i jest Geldbergiem. Na każdy jego list odpowiada Pani Schubert. Aktorzy są oddzieleni od siebie. Całość rozgrywa się w trzech, dopełniających się i równoważnych światach. Pani Schubert nosi barwne ubrania z kontrastowymi dodatkami i jest "kolorowym ptakiem". Architektką, fotografką i znawczynią roślin. Mieszka w przeszklonym lofcie, z minimalną ilością mebli. Fotografuje głównie architekturę. Swoje kwestie dotyczące Geldberga mówi wprost do kamery.

Świat Jego jest klaustrofobiczny, pełen bibelotów, książek i map. Geldberg jest antykwariuszem, bibliofilem i pisarzem. W jego świecie jest mało światła, panuje półmrok. Prezentuje kolejne listy do Pani Schubert, wertuje książki i studiuje mapy. Jest jeszcze świat Poetki Ewy Lipskiej, która czyta do kamery wiersze. Jest ubrana na czarno. Pokazywana w bliskich planach staje się „łącznikiem światów Jej i Jego”, demiurgiem, przyglądającym się bohaterom. To za sprawą Poetki wszystko się dzieje. W jej świecie panuje minimalizm – jest tylko krzesło i stół.

Reklama

Kolejnym bohaterem spektaklu jest Muzyk - wiolonczelista Michał Pepol, który wykonuje muzykę. Wiolonczelista jest muzycznym alter ego Poetki. Spektakl pokazuje, że ludzie nie potrafią się ze sobą porozumieć we współczesnym świecie. Pytanie o współczesność czy o wpływ elektroniki jest jak najbardziej zasadne, natomiast nie pojawia się ono bezpośrednio w przedstawieniu. To raczej pewnego rodzaju kontrapunkt – pokazanie, że będąc ofiarami, a nawet niewolnikami świata elektroniki, mediów i platform społecznościowych, stajemy się coraz bardziej wyalienowani i samotni. O tym mówi również poezja Ewy Lipskiej – powiedział w wywiadzie dla TVP.pl reżyser Błażej Peszek.

Kiedy i gdzie zobaczyć spektakl "Pewność"?

Widzowie będą mogli zobaczyć "Pewność" w reżyserii Błażeja Peszka i z udziałem jego ojca Jana Peszka dziś, czyli 9 marca o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na żywo w serwisie TVP VOD.