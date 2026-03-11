Książka, która w Norwegii uznawana jest za "najlepsze dzieło literackie", trafiła na listę Norweskiego Klubu Książki w 2002 roku. Znaleźć się na niej miała literatura z całego świata. Dlatego też jej twórcy poprosili 100 pisarzy z różnych krajów, by wskazali po 10 książek, które ich zdaniem powinny się na niej znaleźć.

Norwedzy stworzyli listę najlepszych książek

W Polsce, pozycje na listę najlepszych książek z całego świata, wskazała Olga Tokarczuk. Gdy zebrano wszystkie propozycje, wyłoniono 100 najważniejszych tytułów w historii literatury. Jakie książki znalazły się na finałowej liście Norweskiego Klubu Książki. Nie zabrakło na niej dzieł Fiodora Dostojewskiego. Było ich aż 4. Pojawiły się także po 3 książki Williama Szekspira, Franza Kafki i Lwa Tołstoja.

To "najlepsze dzieło literackie" według Norwegów

Nie do nich jednak trafił tytuł "najlepszego dzieła literackiego", które istnieje. Tytuł ten przypadł w udziale powieści "Don Kichot", autorstwa Miguela de Cervantesa. W Polsce książka ta jest bardzo dobrze znana czytelnikom. Od wielu lat jest także szkolną lekturą, którą omawiają polskie dzieci. Obecnie powieść zatytułowaną "Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy" omawiają uczniowie szkół ponadpodstawowych jako lekturę uzupełniającą.

O czym jest "Don Kichot"?

"Don Kichot", którego napisał Miguela de Cervantesa, to powieść, która opublikowana została w pierwszej połowie XVII wieku w Hiszpanii. Opowiada o hiszpańskim szlachcicu. Pod wpływem romansów rycerskich traci zmysły i postanawia zostać błędnym rycerzem. Wraz z giermkiem Sancho Pansą wyrusza, by walczyć ze złem, często myląc rzeczywistość.

Ta powieść Miguela de Cervantesa uznana za "najlepsze dzieło literackie" to połączenie humoru z refleksją nad idealizmem i marzeniami. Ukazuje los jednostki, która do świata nie pasuje. Autor tworząc "Don Kichota" krytykował w ten sposób literaturę rycerską.

Kim był Miguel de Cervantes?

Miguel de Cervantes y Saavedra urodziła się w 1547 roku w Alcalá de Henares. Był hiszpańskim pisarzem renesansowym. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Pierwszą powieść, romans pasterski Galatea, wydał w 1585 roku. Dedykował ją przyjacielowi Acquavivy, być może z nadzieją, że ten roztoczy nad nim patronat. Cervantes próbował swoich sił także w pisaniu dramatów. Na swoim koncie miał m.in. takie książki jak:

"Nowele przykładne"

"Podróż na Parnas"

"Intermedia (Komedie)"

"Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy"

Ta ostatnia była tą, nad którą pracował przez ostatnie miesiące swojego życia. Na cztery dni przed śmiercią podpisał dedykację skierowaną do księcia de Lemos, w której pożegnał swego protektora. W napisanym wcześniej "Prologu" umieścił zdanie: "Adiós, żarty, adiós, drwiny, adiós, weseli przyjaciele...". Powieść ta ujrzała światło dzienne w 1617 roku. Miguel de Cervantes zmarł 23 kwietnia 1616 roku.