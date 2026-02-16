Wielki powrót laureatki Europejskiej Nagrody Literackiej

Magdalena Parys to laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej. Właśnie powraca z długo wyczekiwaną powieścią. To finał trylogii berlińskiej. Poprzednie tomy nosiły tytuły "Magik" i "Książę". Każda z tych powieści Magdaleny Parys stanowi odrębną całość i zamkniętą intrygę. Łączą je bohaterowie i berlińskie tło książek.

Autorka i jednocześnie laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej jak zwykle bezbłędnie dostrzega i opisuje aktualne wyzwania, które stoją przed Europą, diagnozuje problemy i, co pokazały poprzednie tomy serii, potrafi czasem przewidywać przyszłość. Najnowsza książka Magdaleny Parys nosi tytuł "Floren".

O czym jest nowa książka laureatki Europejskiej Nagrody Literackiej?

Fabuła powieści "Floren" zaczyna się w momencie, gdy uwielbiana przez obywateli kanclerz Niemiec postanawia przejść na zasłużoną emeryturę. Wydaje się, że wymarzonym następcą będzie jej protegowany. Do kanclerz docierają jednak informacje o kompromitującej przeszłości rodzinnej kandydata.

Na scenę wkraczają dziennikarka Dagmara Bosch, były szef berlińskiej policji Tschapieski oraz komisarz Kowalski, którzy przedzierając się przez gąszcz fake newsów, dezinformacji i tajnych akt, próbują ocalić dobre imię kanclerz, a być może też przyszłość Europy.

"Prawda miesza się z fikcją, fabuła pędzi na złamanie karku"

Rozpoczyna się trzymająca w napięciu opowieść z gatunku political fiction, w której Magdalena Parys kreśli losy rozdartego sporami i osłabionego wewnętrznym zagrożeniem kontynentu. Odradzające się autorytarne tendencje i dojście do głosu skrajnej części sceny politycznej stają się tu tłem dla wręcz filmowej historii poszukiwań, które w przededniu wybuchu II wojny światowej naziści prowadzili na Półwyspie Arabskim. Prawda miesza się z fikcją, wielka sztuka ze sztuczną inteligencją, a fabuła pędzi na złamanie karku, przeskakując pomiędzy krajami, stuleciami i wielkimi porywami serca.

Kim jest Magdalena Parys?

Magdalena Parys Jako dziecko wyemigrowała z rodziną do Berlina Zachodniego. Ukończyła polonistykę i pedagogikę na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Zadebiutowała w 2011 roku powieścią "Tunel". W 2015 roku została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej. Jest autorką takich książek jak:

"Biała Rika"

"Magik"

"Książę"

Laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej jest felietonistką "Gazety Wyborczej”. Ma na koncie liczne nagrody w Polsce i za granicą. Jej książki tłumaczone są na francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, węgierski, chorwacki i wiele innych. "Floren" to finałowa część berlińskiej trylogii, jednej z najważniejszych serii powieściowych w polskiej literaturze XXI wieku. Książkę wydało Wydawnictwo Agora.