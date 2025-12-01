To przedstawienie jest wyjątkowe. Biło rekordy popularności. Spektakl jest adaptacją powieści wybitnego, austriackiego pisarza Thomasa Bernharda z roku 1984 r pod tym samym tytułem - "Wycinka Holzfällen". Przekładu dokonała Monika Muskała. Kultowe przedstawienie Krystiana Lupy zostało zrekonstruowana specjalnie dla Teatru Telewizji po siedmiu latach przerwy w graniu.

"Wycinka Holzfällen" - bohema się bawi

"Ten nadzwyczajny i fascynujący obraz chylącej się ku upadkowi bohemy, dotyka problemu wolności i zniewolenia artysty w dzisiejszym świecie, w którym coraz mniej jest przestrzeni dla twórczości i wyrażania samego siebie" - czytamy w informacji o przedstawieniu. Honorowy gość, uznany aktor Teatru Narodowego, spóźnia się na "artystyczną kolację", wydaną przez małżeństwo Auersbergerów. Jednym z gości jest alter ego Thomasa Bernharda, który siedząc w fotelu i przyglądając się pozostałym uczestnikom wieczerzy, snuje monolog o gospodarzach i biesiadnikach, dawnych przyjaciołach.

Gwiazdy teatru u Krystiana Lupy

Adaptacja, reżyseria, scenografia i reżyseria światła - Krystian Lupa. Apokryfy - Krystian Lupa i improwizacje aktorskie. Kostiumy zaprojektował Piotr Skiba. Oprawa muzyczna - Bogumił Misala. Za wideo odpowiadają Karol Rakowski i Łukasz Twarkowski. Zdjęcia - Adam Sikora. Montaż - Milenia Fiedler. Występują: Piotr Skiba, Halina Rasiakówna, Wojciech Ziemiański, Marta Zięba, Jan Frycz, Ewa Skibińska, Bożena Baranowska, Andrzej Szeremeta, Adam Szczyszczaj, Michał Opaliński, Marcin Pempuś, Anna Ilczuk i Jadwiga Ziemińska.

Zawrotna kariera przedstawienia Krystiana Lupy

Światowa premiera "Wycinki. Holzfällen" odbyła się 23 października 2014 na deskach Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Spektakl Krystiana Lupy został nagrodzony przez Międzynarodowe Jury podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie (nagrody dla najlepszego spektaklu, reżysera i aktora) i odniósł międzynarodowy sukces. Wycinka była prezentowana w Japonii, Korei Południowej, Hiszpanii i Czechach; jako pierwsze polskie przedstawienie w historii zainaugurowała prestiżowy LXIX Festival d’Avignon (2015), była także prezentowana podczas Festival d'Automne à Paris na deskach Odéon Théâtre de l'Europe (2016). Ostatni raz spektakl "Wycinka Holzfällen" prezentowany był na żywo w Sao Paulo od 2 do 4 marca 2018 r. na międzynarodowym festiwalu teatralnym MITsp (Mostra Internacional de Teatro de Sao Paulo) w Brazylii.

Krystian Lupa - guru współczesnego teatru

Krystian Lupa to jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru polskiego. Jego spektakle słyną z niezwykłej intensywności: psychologicznej i filozoficznej. W swojej twórczości często sięga po wielkie dzieła literackie - np. Fiodora Dostojewskiego, Thomasa Bernharda, Roberta Musila czy Franza Kafki. Wśród jego najważniejszych spektakli znajdują się: "Bracia Karamazow" (1990, nowa wersja 1999), "Kalkwerk" (1992), "Immanuel Kant" (1996), "Wymazywanie" (2001) i "Factory 2" (2008). Współpracował z czołowymi scenami w Polsce i za granicą: Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Teatrem Polskim we Wrocławiu, TR Warszawa, a także z teatrami w Wilnie, Madrycie czy Wiedniu. Od lat 80. związany jest z Narodowym Starym Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.

Gdzie i o której można obejrzeć w telewizji spektakl Krystiana Lupy "Wycinka Holzfällen"?

Premiera spektaklu Krystiana Lupy "Wycinka Holzfällen" w reżyserii Krystiana Lupy w Teatrze Telewizji odbędzie się 1 grudnia 2025, godz. 20.30 – część pierwsza; grudnia 2025 - część druga